Ministrul de Interne din Turcia demisioneaza, criticat pentru modul in care a introdus masurile anti-Covid

Ziare.

com

"Fie ca natiunea mea, careia nu am vrut niciodata sa-i fac rau, si presedintele nostru, caruia ii voi fi credincios toata viata, sa ma ierte. Parasesc functia de ministru de interne pe care am avut onoarea sa o indeplinesc", a declarat Suleyman Soylu intr-un comunicat.Vineri seara, Ministerul de Interne a luat prin suprindere milioane de turci anuntand intrarea in vigoare doua ore mai tarziu a interdictiei de parasire a domiciliului timp de 48 de ore in cele mai mari 30 de orase din tara.Acest anunt de ultim moment a facut ca mii de turci in panica sa se precipite in magazine pentru a face provizii, fara a tine cont de regulile de distantare sociala.Numerosi opozanti si internauti au criticat ulterior guvernul pentru modul in care a fost pusa in aplicare izolarea populatiei, acuzand autoritatile ca periclitat viata a mii de persoane.Exprimandu-se dupa scenele de haos de vineri seara, Suleyman Soylu a subliniat ca masura de izolare s-a derulat in cadrul "instructiunilor presedintelui nostru", Recep Tayyip Erdogan.Duminica, Suleyman Soylu si-a asumat insa "intreaga responsabilitate pentru punerea in aplicare a acestei masuri"."A fost vorba despre o masura luata de buna-credinta, vizand sa incetineasca pe cat posibil raspandirea pandemiei in cursul weekendului", a adaugat el.Izolarea, care se va incheia duminica la miezul noptii, a fost decretata in contextul in care pandemia de COVID-19 s-a accelerat in ultimele zile in Turcia Circa 57.000 de persoane au fost infectate si aproximativ 1.200 au murit, potrivit ultimului bilant prezentat duminica de Ministerul Sanatatii.