Monumentala eroare a lui Trump

Turcia a invadat nordul Siriei fiindca "poate"

Tradarile nu se uita

Cui slujeste ofensiva antikurda a Turciei islamiste, constituind subiectul discutiilor, la Ankara, ale vicepresedintele SUA Pence si ale sefului Departamentului de Stat american, Pompeo Evacuate de kurzi care, pana la ofensiva turca, au aparat nu numai propriile interese, ci si Vestul in nordul Siriei, pozitiile fortelor democratice siriene au ajuns sub controlul Rusiei si al trupelor unui criminal in masa.E vorba de aliatul Moscovei de la Damasc, Bashar al Assad. Care, combatut candva de Erdogan, a ajuns, mai nou, sa beneficieze, impreuna cu Rusia si cu Iranul fundamentalist, de invazia Ankarei in nordul Siriei.Or, Turcia afirma ca ar combate, chipurile, terorismul kurd. Potrivit oficialilor de la Ankara, in cauza ar fi nu atat gruparea kurda care conduce fortele siriene democrate, aliata de nadejde, pana mai ieri, a Vestului, in lupta impotriva salbaticiei teroriste a Statului Islamic, ci PKK, o organizatie marxista, a kurzilor, cu care YPG intretine raporturi stranse. Ori cu care s-ar confunda.In fapt, Turcia a invadat nordul Siriei fiindca "poate", spre a cita o memorabila vorba a unui mare pesedist. Si fiindca, islamizata de Erdogan si de formatiunea sa apropiata de Fratia Musulmana, Turcia s-a despartit demult de Vest si de interesele lui. Desi, vai, stat membru al NATO, Turcia lui Erdogan a preluat rolul unei puteri islamiste, care santajeaza in fel si chip Occidentul, fie cu deschiderea si inchiderea contra cost a "robinetului" de migranti, fie cu orice alte metode, oricat de contondente.Ca atare, naratiunea Turciei oficiale, care sustine ca nu se "sperie" de proaspetele sanctiuni occidentale, nu suscita nici in regiunea invadata si nici in Vest vreo incredere. Ori simpatie. Nu ca marxismul PKK ar fi o inventie. Sau ca YPG n-ar intretine raporturi cu aceasta organizatie. Ci pentru ca nu kurzii sunt ori au fost marea problema.Disparand cand in Turcia s-a introdus un climat politic cat de cat democratric si reaparut, activ, abia dupa inaugurarea cezarismului islamist, erdoganist, extremismul kurd n-a fost si nu e rana vie a civilizatiei. Asa cum sunt islamismul si putinismul.Alcatuind un popor ramas fara stat, in ciuda dreptului sau la autodeterminare si a aportului pe care l-a avut la infrangerea terorismului global al Statului Islamic, kurzii s-au organizat intr-o serie intreaga de formatiuni, in parte mutual ostile. Dar, intrucat au devenit parte a solutiei in Orientul Mijlociu, lumea libera le e masiv indatorata.Si chiar de n-ar fi fost, masacrarea lor ar fi fost o palma grea pe obrazul unei civilizatii care, grevata de egoismul unei parti a clasei politice occidentale, n-a fost in stare sa le asigure dreptul inalienabil la autodeterminare.Iar politic si militar, situatia nu e mai putin grava.Caci mii de jihadisti si-au obtinut ori isi vor cuceri nemeritata libertate in nordul Siriei. Avem a le "multumi" presedintilor Erdogan si Trump, precum si ofensivei antikurde a regimului islamist de la Ankara, ca, izbaviti de supravegherea kurda, teroristii islamisti vor putea din nou teroriza si insangera in voie zone vaste, din vest si din est.M-am abtinut sistematic sa cotizez la sportul extrem de popular al demonizarii sefului statului american. L-am criticat pe Donald Trump, ori de cate ori, cuprins de trufie si orbit de puseuri de vanitate si imoralitate, presedintele SUA a comis erori serioase.Dar i-am si salutat initiativele utile. Ma alatur insa verdictului unui numar covarsitor de observatori, nu in ultimul rand de dreapta, potrivit carora decizia lui Trump de a da lumina verde dictatorului islamist de la Ankara si invaziei turcesti in nordul Siriei e de nejustificat si de neaparat.Conform ziarului conservator britanic The Times, decizia lui Trump s-a dovedit un "istoric act ratat" si "greseala politica externa cea mai grava a vreunui presedinte american contemporan".Si n-o salveaza tentativa de a o compensa prin sanctiun i. Repet. E vorba de o crima dublata de o nerozie monumentala. Crima, fiindca e o epurare etnica soldata cu un imens numar, evitabil, de pierderi de nevinovate vieti omenesti si cu un nou exod urias, afectand peste o suta de mii, daca nu sute de mii de oameni.Iar nerozie, nu doar pentru ca ii paraseste, la greu, pe protectorii kurzi ai lumii libere. Ci si fiindca, abandonandu-si aliatii, Trump isi lichideaza principala indreptatire intr-o politica externa, in care atuul sau forte ar fi fost sa nu repete greselile fatale ale Administratiei Obama, cea grijulie, in mod sinucigas, cu dusmanii SUA si ai Vestului si toxica la culme fata de aliati si prieteni.Nu era de asteptat un curs etic si inteligent din partea unei conduceri autoritare ca a Turciei, purcese pe drumul edificarii unei teocratii sunite de tipul celei siite din Iran. Care, spre a-si spori puterea, nu se da in laturi de la mai nimic. Ci-si implica fara jena poporul in faradelegi, de natura sa pateze pe veci istoria nationala.Dar giganticul derapaj al lui Trump, care, iresponsabil, a inlesnit crima Ankarei, impovarand constiinta lumii intr-o faza oricum grea pentru democratiile ei, se arata, in ciuda sanctiunilor si imprecatiilor tardive ale SUA si ale Europei la adresa Turciei, poate chiar mai tragica si revoltatoare.Fiindca tradarile nu se uita. Iar in conditiile lasitatii europene, o politica loiala, justa si chibzuita a superputerii era, din unghiul lumii libere, singura speranta realista de pace si de descurajare a extremismului intr-un butoi de pulbere oriental, a carui explozie pare acum sa se apropie inexorabil.