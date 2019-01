O tornada a maturat Antalya: Doi morti si peste 10 disparuti si raniti (Foto&Video)

LATEST - Tornado strikes Turkey's tourism capital Antalya, leaving a 13-year-old child dead and 8 people injuredhttps://t.co/n8BTaRy4mu pic.twitter.com/vmuP6xHlT6 - DAILY SABAH (@DailySabah) 24 ianuarie 2019

Cei mai multi raniti au fost transportati la Spitalul de Stat Kumluca, unde primesc ingrijiri, informeaza Daily Sabah Guvernatorul Antalyei, Munir Karaloglu, a transmis ca printre raniti este si un elev care se afla in stare critica, iar un student este disparut.Unul dintre cei morti este Bayram Demir, in varsta de 40 de ani, iar celalalt un copil de 13 ani. Barbatul de 40 de ani a murit dupa ce a fost lovit de obiecte ridicate in aer de tornada.O tanara de 20 de ani este disparuta, dupa ce masina in care se afla cu mama sa a fost aruncata de tornada intr-un parau.Tornada a distrus mai multe masini, terenuri agricole si sere din Kumluca si Finike.