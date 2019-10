Ofensiva turca in Siria va continua "pana la atingerea obiectivelor", anunta Erdogan

Ziare.

"Noi ne vom continua lupta (...) pana la atingerea obiectivelor noastre", a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Baku, unde participa la un summit.Erdogan face aceste declaratii la o zi dupa un avertisment ferm al omologului sau american Donald Trump , care si-a inasprit tonul fata de Turcia, pe care a indemnat-o sa puna capat operatiunii militare din Siria, lansata la 8 octombrie, si in care a anuntat o serie de sanctiuni.Ofensiva turca vizeaza sa disloce din nord-estul Siriei fortele kurde ale Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), considerate "teroriste" de Ankara, dar care sunt aliatele Occidentului in lupta impotriva jihadistilor din gruparea Statul Islamic (SI).YPG este o grupare cu legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o organizatie clasata drept "terorista" de Ankara, Washington si UE."Pana in aceasta dimineata am eliberat o zona de aproape 1.000 de kilometri patrati din mainile organizatiei separatiste teroriste", a declarat Erdogan desemnand astfel YPG."Vom securiza rapid regiunea care se intinde de la Minbej (in nord-vestul Siriei) si pana la frontiera noastra cu Irakul", a mai declarat el.Potrivit lui Erdogan, aceasta zona urmeaza sa primeasca "intr-o prima faza un milion, iar apoi doua milioane de refugiati sirieni" dintre cei 3,6 milioane de sirieni care s-au refugiat in Turcia de la inceputul conflictului din Siria in 2011.Erdogan s-a intalnit la aceasta reuniune cu premierul ungar Viktor Orban.