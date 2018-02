Olanda si Turcia au rupt relatiile diplomatice

Ziare.

com

Ministerul de Externe a comunicat ca atat timp cat Olanda nu va avea ambasador la Ankara, nu va fi aprobat niciun ambasador turc la Haga. De asemenea, incidentul "va marca o pauza in relatiile dintre Turcia si Olanda", se arata in comunicatul ministerului.Relatiile dintre cele doua tari s-au racit in ultimul an dupa ce olandezii au decis sa nu permita intrarea in tara a unor ministri turci, care doreau sa tina adunari publice pentru sustinerea referendumului din Turcia care ar fi marit puterile presedintelui turc.Gestul este unul simbolic deoarece ambasadorul olandez a fost interzis in Turcia inca din martie 2017."Discutiile recente dintre Turcia si Olanda au fost o oportunitate pentru o imbunatatire a relatiilor dintre cele doua tari, dar nu am putut cadea de acord", a spus Halbe Zijlstra, ministrul de Externe olandez.