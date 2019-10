ONU: 100.000 de oameni si-au parasit casele si au fugit din calea ofensivei Turciei in Siria

Ziare.

com

"Impactul umanitar se resimte deja", arata ONU. Cei mai multi refugiati "sunt primiti in comunitati gazda, dar tot mai multi sosesc in adaposturi colective in orasul Al Hassakeh si in Tal Tamer, iar multi cauta refugiu in scoli", precizeaza comunicatul.Turcia anuntase in septembrie ca intentioneaza sa instaleze circa doua milioane de refugiati sirieni intr-o "zona sigura" de-a lungul a 480 de kilometri de frontiera, dupa ce va elimina militiile kurde YPG din zona respectiva din nordul Siriei.La inceputul lui octombrie, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu s-au inregistrat progrese in dialogul cu Statele Unite pentru crearea zonei respective si prin urmare tara sa va fi nevoita sa actioneze singura.Numarul celor stramutati in Siria din 2011, cand in tara a izbucnit razboiul, este de ordinul milioanelor. Circa 3,6 milioane de refugiati sirieni se afla in Turcia; Erdogan a sustinut in septembrie ca aproximativ 350.000 dintre ei au fost deja repatriati.