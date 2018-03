ONU ii cere lui Erdogan sa opreasca abuzurile: 160.000 de arestati, tortura, agresiuni sexuale, electrosocuri. E cutremurator!

Tortura, batai, agresiuni sexuale

Turcia respinge acuzatiile

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a spus ca Turcia a arestat 160.000 de persoane si a concediat aproape acelasi numar de functionari publici dupa tentativa nereusita de lovitura de stat in 2016.ONU a adaugat ca represiunile au un "efect cutremurator" asupra societatii din Turcia pentru ca arata ca oricine are alta opinie va fi pedepsit.In raport se precizeaza ca Turcia ar trebui "sa opreasca starea de urgenta imediat si sa reinceapa functionarea normala a institutiilor si a statului de drept".Zeid Ra'ad al-Hussein, comisarul ONU pentru Drepturile Omului a spus ca numarul celor arestati sau concediati este "uluitor"."Profesori, judecatori si avocati concediati sau pusi sub acuzare; jurnalisti arestati, institutii media inchise si site-uri blocate - in mod clar starile de urgenta consecutive declarate in Turcia au fost folosite pentru a limita intr-un mod sever si arbitrar drepturile cetatenilor", a spus Zeid.Raportul, care se bazeaza pe 104 interviuri, descrie folosirea torturii si a unor tratamente nepotrivite asupra celor retinuti, inclusiv batai, agresiuni sexuale, socuri electrice si tehnici de interogare prin care se recreeaza senzatia inecului.Ministerul de Externe din Turcia a sustinut ca raportul este plin de acuzatii nefondate si a comparat criticile cu anunturile pline de propaganda ale gruparilor teroriste. De asemenea, ministerul precizeaza ca raportul arata o prejudecata fata de Turcia si ca ignora "multitudinea amenintarilor teroriste severe" cu care se confrunta tara."Am luat in considerare faptul ca Turcia se confrunta cu un numar mare de atacuri teroriste", a spus purtatorul de cuvant pentru Drepturile Omului al ONU, Ravina Shamdasani.Ea a adaugat ca printre victime se afla si 50 de femei care au fost retinute la scurt timp inainte sau dupa ce au nascut, unele dintre ele separate chiar de copiii lor. O femeie a fost legata de picioare cu lanturi imediat dupa ce isi pierduse copilul.