Oricine critica atacurile ordonate de Erdogan in Siria e acuzat de tradare: Sute de oameni au fost retinuti

Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta motive de ingrijorare in ceea ce priveste dreptul la libera exprimare in regimul lui Tayyip Erdogan, cel care i-a numit pe opozantii interventiei militare "tradatori".Turcia a lansat luna trecuta o ofensiva militara atat la sol cat si aeriana impotriva militiei kurde din regiunea Afrin a Siriei. Autoritatile au avertizat populatia in repetate randuri ca cei care se vor opune actiunii, o vor critica sau o vor prezenta gresit vor fi urmariti penal."De la inceputul operatiunii militare, 449 de persoane au fost retinute pentru ca au facut propaganda terorista pe retelele sociale si 124 de oameni au fost retinuti pentru ca au participat la proteste", se arata intr-un comunicat al Ministerului de Interne.Operatiunea este sustinuta in general de mass media din Turcia si de majoritatea partidelor politice cu exceptia opozitiei pro-Kurde.Saptamana trecuta, un procuror a dispus arestarea a 11 membri ai Asociatiei Medicale a Turciei, inclusiv a presedintelui, dupa ce organizatia a criticat incursiunea militara spunand: "Nu razboiului, vrem pace imediat".Presedintele Erdogan i-a numit pe membrii organizatiei tradatori. Totii medicii au fost eliberati pe cautiune, conform unei postari a asociatiei de pe Twitter . Ordine de retinere au fost emise, de asemenea, pe numele a 13 persoane care i-au sustinut pe medici.