Pe timp de pandemie, turcii isi dezinfecteaza mainile cu colonie traditionala. Stau la cozi interminabile ca sa o cumpere

Inainte sa aiba colonie, turcii foloseau apa de trandafiri, aromatizata si cu alte ingrediente, inca din timpul Imperiului Otoman. Ulterior, de la finele secolului al XIX-lea, a inceput, mai intai artizanal, productia de colonie. Iar prin anii 1950, s-a dat si startul productiei industriale.Aceasta contine flori de smochin, iasomie, trandafir si ingrediente din citrice. Dar in functie de zona, i se mai pot adauga si altele. Iar multi specialisti considera ca mirosul de colonie este, de fapt, cel reprezentativ pentru Turcia, potrivit BBC In mod curent, mainile oaspetilor erau stropite cu colonie la sosirea intr-o casa sau intr-un hotel. Si acelasi tratament li se aplica si celor care se adunau la slujbe religioase sau care terminau de luat masa in oras.De ce procedau turcii asa? Pe de o parte, pentru ca intr-adevar colonia miroase frumos. Dar si pentru ca aceasta contine in proportie de circa 80% alcool, iar asta o face un foarte bun dezinfectant.Turcii stiau asta deja si oricum foloseau si colonia ca dezinfectant. Dar la scurt timp dupa ce ministrul turc al Sanatatii a anuntat ca acest produs este eficient si in lupta cu SAR-CoV-2, oamenii au luat cu asalt magazinele care produc si vand colonie. In fata unora dintre acestea s-au format cozi intinse si pe 100 de metri.G.K.