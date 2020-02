Apel pentru libertatea lui Asli Erdogan. Cum povestea aceasta despre tortura si frica din Turcia, intr-un interviu Ziare.com

Oamenii au dormit prea mult. E suficient sa inchizi ochii, chiar si pentru o clipa, si devii astfel complice al regimului

Ziare.

com

Asli Erdogan, scriitoarea din Turcia admirata la nivel international pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume intr-o tara unde asta nu se poate face, a fost acuzata de "propaganada in favoarea unei organizatii teroriste". In fapt, articolele ei publicate in Ozgur Gundem, un ziar pro-kurd, cereau in mod pasnic justitie pentru kurzi, aminteste PEN Romania, intr-un apel public, transmis si autoritatilor din Turcia."Asli Erdogan a spus candva: libertatea e un cuvant care nu poate sa taca.Turcia nu trebuie sa ii trimita in inchisori pe luptatorii pentru libertate care nu pot tacea.Turcia trebuie sa inceteze hartuirea judiciara a lui Asli Erdogan - precum si a tuturor scriitorilor si jurnalistilor care isi exprima pasnic punctele de vedere.Asteptam restaurarea integrala a drepturilor omului in Turcia (printre care libertatea de expresie este unul inviolabil)", scriu semnatarii apelului.Dupa tentativa esuata de lovitura de stat din Turcia, din iulie 2016, scriitoarea Asli Erdogan a fost arestata. Pentru articolele scrise in publicatia pro-kurda Ozgur Gundem, in care denunta tocmai pericolul suprimarii libertatii de exprimare, a stat patru luni in inchisoare. Aceste texte se regasesc in volumul publicat in limba romana la Editura Polirom, "Acum nici tacerea nu-ti mai apartine".Eliberata dupa mai multe apeluri internationale, a devenit tinta persecutiilor si in cele din urma a fost obligata sa ia calea exilului. In 2017 i s-a decernat Premiul pentru Pace Erich Maria Remarque, iar in 2018 Premiul Simone de Beauvoir pentru libertatea femeilor.Dictaturile se impun prin capacitatea de a transforma din ce in ce mai multi oameni in complici: e suficient sa intorci privirea sau sa te iluzionezi ca mai ai timp sa te impotrivesti, pentru ca regimul politic sa devina unul in care poti fi arestat peste noapte.I s-a intamplat scriitoarei turce Asli Erdogan, pe care apelurile internationale au reusit sa o scoata din inchisoare, si care ne avertizeaza, intr-un interviu telefonic pe care l-a acordat, asupra pericolului de a tacea prea mult, pana devine prea tarziu."Imi era groaza de inchisoare pana a fi arestata. Vin dintr-o familie de oameni implicati politic si am crescut de mic copil cu frica adultilor fata de inchisoare si de tortura. Dar in inchisoare am invatat aceasta lectie: frica este gardianul cel mai rau, cel mai crud. Frica te tortureaza mai rau decat orice altceva si esti silit sa inveti cum sa-ti depasesti frica.Bineinteles, este un lucru omenesc sa simti frica - doar psihopatii nu simt deloc asta.Nu e un lucru usor sa stii ca-ti vei pierde libertatea, ca vei fi arestat, iar inchisoarea este un loc absolut oribil, mai ales daca nu mai esti tanar. La varsta mea e Iadul pe pamant. Stiu oameni de 60-70 de ani, scriitori, academicieni, juristi, care sunt si acum acolo. La varsta asta, cand mai ai si probleme de sanatate, este normal sa fii coplesit de frica.Frica e ceva teribil si fiecare incearca in felul sau sa traiasca cu ea, dupa puterile sale", spunea Asli Erdogan, intr- un interviu cu adevarat tulburator , in care reface felul in care o dictatura se insinueaza si pune stapanire pe vietile oamenilor:"Tot procesul a durat peste 16 ani. Treptat a capatat controlul sistemului judiciar, apoi asupra armatei. Evident, au fost si incercari de rezistenta, precum revolta din piata Taksim Gezi din Istanbul, dar, in general, oamenii au trait cu impresia ca au suficienta libertate pentru a putea schimba lucrurile la un moment dat.Iar acum este prea tarziu.Stiu pe cineva care acum doua saptamani a fost arestat pentru o postare pe Twitter, critica la adresa alegerilor din Turcia, pe care a sters-o imediat, dupa doar 40 de secunde. Nu suficient de repede pentru a scapa de inchisoare.Acum cinci ani lucrurile nu mersesera inca atat de departe. Revoltele din Istanbul au fost organizate in principal utilizand social media. Vedeti, toate aceste zone de libertate, unde mai erau posibile forme de rezistenta, au fost incet-incet distruse.Da, in opinia mea, oamenii au dormit mult prea mult. "