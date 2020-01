Politia turca a arestat 7 persoane in legatura cu fuga fostului sef Nissan Carlos Ghosn

Extras de o firma de securitate

Liban: A intrat legal in tara

Ghosn, unul dintre cei mai cunoscuti sefi de companii din lume, a devenit cel mai faimos evadat din Japonia, anuntand marti ca a fugit in Liban pentru a scapa de un sistem de justitie "corupt".Persoane apropiate situatiei au declarat ca Ghosn a sosit luni la Beirut, de la Istanbul, cu un avion privat, a relatat joi televiziunea NTV, transmite Reuters.Site-ul Hurriyet a relatat, citand un oficial din Ministerul de Interne din Turcia, ca politia de frontiera turca nu a fost informata de sosirea lui Ghosn, iar intrarea si iesirea lui din tara nu au fost inregistrate.Avionul a sosit luni, la ora 5:30 a.m. (04:30 ora Romaniei), la aeroportul Ataturk din Istanbul, procurorii ordonand arestarile dupa extinderea investigatiei.Informatiile nu au putut fi confirmate imediat, potrivit Reuters.In Japonia, televiziunea NHK a relatat ca autoritatile japoneze i-au permis lui Ghosn sa poarte la el un pasaport francez de rezerva, incuiat intr-o caseta, in perioada eliberarii sale pe cautiune, oferind o informatie legata de modul in care acesta a reusit sa evadeze din Japonia in Liban.Procuratura a perchezitionat joi resedinta lui Ghosn din Tokyo, a mai relatat NHK.Omul de afaceri, care detine cetatenie franceza, libaneza si braziliana, a fost extras din Tokyo de catre o companie privata de securitate, in urma cu cateva zile, aceasta fiind o culminare a unui plan pregatit in ultimele trei luni.Autoritatile japoneze nu au comentat oficial fuga lui Carlos Ghosn. Institutiile guvernamentale japoneze sunt inchise in aceasta saptamana pentru sarbatoarea Anului Nou.In Liban, autoritatile au anuntat ca Ghosn a intrat legal in tara, cu pasaport francez. Dar unul dintre avocatii japonezi ai lui Ghosn a spus ca are inca in posesie toate cele trei pasapoarte ale acestuia, in conformitate cu termenii eliberarii pe cautiune.Cu toate acestea, Ghosn detinea si un pasaport francez de rezerva, potrivit unor surse citate de NHK.Ghosn ar fi fost obligat din luna mai sa detina un pasaport, a relatat NHK, fara sa precizeze motivul. Strainii din Japonia sunt obligati sa detina carduri de identificare emise de guvern sau sa aiba in permanenta la ei pasaportul.NHK a mai relatat ca avocatii lui Ghosn au solicitat ca termenii eliberarii pe cautiune sa fie modificati astfel incat acesta sa aiba la el pasaportul, intr-o caseta inchisa. Cheia casetei ar fi fost in posesia avocatilor acestuia.