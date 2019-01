Povestea judecatorului turc care si-a arestat colegul cu lacrimi in ochi: Iarta-ma, prietenul meu, am copii de hranit!

Sursa: Forumul Judecatorilor

Epurarea corpului magistratilor

Condamnati la moarte civila

Unii au ajuns in inchisori, pentru ca nu au acceptat ordinele primite, altii au fugit din Turcia, iar a treia categorie a acceptat sa colaboreze cu puterea si sa traiasca intr-o atmosfera de frica."Nu ne putem astepta ca toti sa fie martiri in final. Avand in vedere atmosfera de frica pe care o respira impreuna cu colegii care au fost arestati sau numai destituiti. Dupa cum am mentionat, unii dintre ei au refuzat sa-si aresteze colegii dupa un timp, numai ca au fost arestati imediat. Cei ce vad acest lucru se gandesc de doua ori inainte de a reactiona.La sfarsitul zilei, se poate concluziona ca judecatorii si procurorii din Turcia nu au fost instruiti pentru a fi Socrate, ci mai degraba Meletus (-n.red.) .Cred ca aceasta este situatia pentru multi dintre colegii judecatori cu care am lucrat.Pentru ca stiu povestea a doi dintre colegii judecatori. Ii cunosc personal pe amandoi.", povesteste Yavuz Aydin pentru revista Forumul Judecatorilor. Yavuz Aydin spune ca regimul Erdogan a concediat dupa presupusa lovitura de stat o treime din magistrati - 4.500 de judecatori si procurori, dintre care 2.500 au fost arestati."La 16 iulie 2016, existau 2.745 de judecatori si procurori in prima lista de destituiri, doar 3 dintre acestia erau judecatori de pace (din 719 in total) . Restul de 716 au fost cei ce au emis mandate pentru arestarea a peste 80.000 de persoane (inclusiv a 2.500 de colegi), sub pretextul acuzatiilor legate de terorism, in ultimii doi ani si jumatate.Numarul celor retinuti de procurori, in acelasi context, a depasit 140.000. In primele sase luni de, multi dintre acesti oameni au fost detinuti in conditii necorespunzatoare o perioada de pana la 30 de zile, fara acces la judecator si un interval de 5 zile fara a lua legatura cu un avocat", povesteste judecatorul.La 15 iulie 2016, in Turcia existau aproximativ 15.000 de judecatori si procurori. DPotrivit declaratiilor ministrului turc al Justitiei, in doar cateva luni, vor exista aproape 20.000 de judecatori si procurori."Aceasta inseamna ca experienta de munca a 50% dintre ei va fi mai mica de 3 ani. Si vorbim doar despre pregatirea si experienta profesionala", explica judecatorul.Yavuz Aydin a povestit cum viata lui s-a schimbat dupa a inceput prigoana lui Erdogan impotriva sa si cum a ajuns refugiat in Romania."Nu este usor sa pierzi tot ce ai intr-o singura zi. Locul de munca, conturile bancare, cardurile de credit, masina, casa etc., tot ce ai a disparut printr-o hotarare de sechestru. Daca esti singur, poate fi relativ mai usor, dar sotul sau sotia si copiii traiesc, de asemenea, acelasi soc si aceeasi pierdere impreuna cu tine.Acea parte este, intr-adevar, distrugatoare si greu de indurat.Asadar, am avut noroc sa putem parasi tara, platind ultimul nostru banut calauzelor.A fost ca si cand ne-am fi cumparat libertatea. Libertatea de a trai fara bani, dar onorabil. Desi am intampinat dificultati inimaginabile in calea noastra, am ajuns ca refugiati in Romania, dupa o lupta legala in instante, care a durat 11 luni. Acolo, in Romania, am simtit cat de importante sunt o justitie si un sistem judiciar independente", povesteste judecatorul.