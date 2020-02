Tara care a exportat 60 de milioane de trandafiri in ultimele 20 de zile

Ziare.

Transportul trandafirilor a inceput in urma cu 20 de zile, a declarat Agentia Anadolu Ismail Yilmaz, seful Asociatiei Exportatorilor de plante ornamentale centrale anatoliene, citat de cotidianul turc Hurriyet. Anul trecut, productia de trandafiri a fost mai mica decat cea din anul curent din cauza conditiilor meteo rece, a spus Yilmaz. El a adaugat ca Turcia a exportat in acest an cu 6 milioane de trandafiri in plus, comparativ cu anul precedent.Yilmaz a mentionat ca ca exporturile crescute se ridicau la 6,5 milioane dolari pana in prezent, si ca noi comenzi vor fi trimise prin cai aeriene pana pe 14 februarie.Potrivit acestuia, Turcia exporta si alte flori, in special garoafa care reprezinta aproape 90 la suta din totalul exporturilor de flori din tara.