Primarul din Istanbul si-a preluat mandatul, salutat de mii de oameni: Impreuna vom repara pagubele provocate democratiei

Dupa ce si-a ridicat mandatul de la tribunalul Caglayan din Istanbul, Imamoglu a sosit la sediul primariei pentru ceremonia de predare-primire."Toti impreuna vom repara pagubele provocate democratiei", a declarat noul primar, urcat pe un autobuz de campanie, catre asistenta."Poporul Istanbulului si-a confirmat increderea in republica si in democratie", a adaugat Imamoglu, al carui mandat va fi de cinci ani.Ekrem Imamoglu, necunoscut pana acum cateva luni, candidat al Partidului Republican al Poporului (CHP), a castigat la o foarte mica diferenta scrutinul din martie, dar votul a fost anulat la cererea presedintelui Erdogan, care a denuntat 'nereguli'.Partidul islamo-conservator al lui Erdogan,si detine o majoritate clara in consiliul municipal.Constient de raportul de forte, Imamoglu s-a declarat, in primul discurs pronuntat dupa scrutin, "pregatit sa lucreze in armonie" cu Erdogan.La alegerile locale din martie, partidul AKP a fost invins si in capitala tarii, Ankara.