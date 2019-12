Primarul Istanbulului respinge proiectul de construire a unui canal peste Bosfor, sustinut de Erdogan

Ziare.

Canalul artificial cu o lungime de 45 de kilometri si o latime de 400 de metri, a carui constructie ar urma sa fie finalizata in 2023, a fost gandit pentru a face legatura intre Marea Neagra si Marea Marmara.Canalul masiv presupune riscuri de infrastructura si de dezastru natural, a atentionat Imamoglu, adaugand ca el inseamna si costuri uriase pentru oras si pentru platitorii de taxe.Istanbulul "isi va pierde pentru totdeauna resursele de apa de la suprafata si subterane", a spus Imamoglu, citand numeroasele obiectii ale oamenilor de stiinta, printre care posibilitatea pierderii a milioane de metri patrati de padure si terenuri agricole. Aceasta va insemna si "prinderea in capcana" a 8 milioane de oameni intr-un Istanbul predispus la cutremure, ca pe o insula, a mai adaugat primarul Istanbulului.Guvernul turc a anuntat anterior ca evaluarile privind riscul de cutremur, de tsunami si climatic au fost finalizate.Imamoglu i-a indemnat pe locuitorii orasului sa-si inainteze plangerile cu privire la canal Ministerului pentru Planificare Urbana, care a aprobat luni raportul de evaluare a proiectului in ceea ce priveste impactul asupra mediului.In aceeasi zi, Biroul lui Imamoglu s-a retras din protocolul ce fusese semnat in 2018 intre guvern si fostul primar al Istanbulului de la Partidul Justitiei si Dezvoltarii al lui Erdogan.Presedintele turc a anuntat deja ca procesul de construire a canalului va incepe in pofida obiectiilor.