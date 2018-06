Scriitorul turc Burhan Sonmez: Erdogan a polarizat Turcia in doua parti, taind comunicarea dintre ele

Intr-o democratie, vedem mereu partide oponente si tendinte diferite, dar nu le consideram dusmani. Aceasta este problema in Turcia

Turcia nu este o tara democratica.

Exista sperante pentru urmatorii ani?

sentimentele dominante sunt tristetea si furia

Cine este Burhan Sonmez

Burhan Sonmez este unul dintre cei mai importanti scriitori ai Turciei, unul dintre sustinatorii valorilor democratice si liberale. In 1996, a fost grav ranit in timpul unui asalt al politiei turce si a plecat in Marea Britanie pentru o perioada mai lunga de timp. A revenit in Turcia, fiind unul dintre militantii pentru drepturile omului.Am vorbit cu Burhan Sonmez la cald, dupa ce Erdogan si-a proclamat noua victorie , in conditiile in care puterea sa va creste exponential. E un dialog succint, dar care ia temperatura unor alegeri a caror miza a fost mare si pentru Erdogan, dar mai ales pentru societatea turca."Erdogan a obtinut 52,2% dintre voturi, in vreme ce Opozitia a obtinut 47,5%. Este o diferenta mica, din nou. Rezultatul a fost similar la referendumul de anul trecut", aminteste Burhan Sonmez."Miza ar fi fost ca Erdogan sa se mentina sub 50 de procente si sa castige in al doilea tur de scrutin, care ar fi fost peste doua saptamani., pentru ca nu exista un sistem transparent, care sa controleze si sa administreze procesul electoral.Turcia a fost o societate polarizata in ultimul deceniu si a ramas asa.: mentalitatea lui Erdogan a impartit Turcia in doua parti, taind comunicarea dintre ele.Opozitia inca este puternica, aproape jumatate din societate este impotriva lui Erdogan.Suntem in stare de urgenta, presa, puterea militara, educatia si birocratia sunt controlate de un singur om. Domnia legii nu functioneaza., crede Burhan Sonmez."Viata merge inainte. Am luptat in conditii asemanatoare. Opozitia merge mai departe", ne transmite scriitorul turc Burhan Sonmez.Cinci luni dupa tentativa esuata de lovitura de stat din Turcia, Burhan Sonmez imi spunea, intr-un interviu publicat la News.ro , ca starea de spirit a societatii turce nu e optimista, dar ca el e decis sa lupte."Aici,. Suntem tristi, pentru ca vedem cum tara noastra frumoasa este distrusa.Suntem furiosi pentru ca vedem cum cei vinovati sunt inca la putere, promitand nimic bun pentru viitorul nostru", spunea atunci scriitorul."Nu avem nicio alta optiune aici. Si nu e pentru prima data cand suntem intr-o astfel de situatie. Am trecut prin atrocitati similare in anii 1980 si 1990. Vom trece si peste asta. Dar ce este cu adevarat trist este ca intotdeauna raman in urma ramasite ale suferintei si mortii" - aceasta era imaginea Turciei, la cinci luni de la instaurarea starii de urgenta, asa cum o descria Burhan Sonmez.In urma tentativei esuate de lovitura de stat, in Turcia a fost instaurata starea de urgenta, fapt care a permis arestarea unor jurnalisti, acuzati ca ar avea legaturi cu miscarea predicatorului Fethullah Gulen - considerat organizatorul acelui puci - sau cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).Printre acestia s-au aflat scriitoarea Asli Erdogan, arestata pe motive de "propaganda pentru o organizatie terorista", "apartenenta la o organizatie terorista" si fratii Mehmet si Ahmet Altan, cel din urma fiind una dintre figurile emblematice ale jurnalismului turc.Potrivit cotidianului Hurriyet, cei doi au fost acuzati pentru atitudinea pe care au avut-o imediat dupa puci la postul de televiziune Can Erzincan TV, considerat gulenist si inchis, in timpul unei emisiuni moderate de Nazli Ilicak, incarcerata si ea.Burhan Sonmez a absolvit studii de drept la Istanbul, unde a si profesat o vreme ca avocat. A scris pentru mai multe reviste si ziare, pe teme culturale si politice.A fost membru al Human Rights Society (IHD) si fondator al Fundatiei pentru Cercetare Sociala (TAKSAV), potrivit prezentarii facute pe pagina Festivalului International de Literatura Bucuresti.In 1996, este grav ranit in timpul unui asalt al politiei turce si se refugiaza in Marea Britanie pentru o perioada mai lunga de timp. In 2009 ii apare primul roman, "Kuzey" (Nord), urmat, in 2011, de "Masumlar" (Pacate si inocenti).Cel de-al treilea roman al sau, "Istanbul Istanbul", este publicat in limba romana la Editura Polirom, in colectia "Biblioteca Polirom"."Pacate si inocenti" a fost distins cu Premiul Sedat Simavi, una dintre cele mai prestigioase distinctii literare din Turcia.Burhan Sonmez preda teoria literaturii la Universitatea Tehnica Centrala si de Est (METU)."Istanbul, Istanbul" este povestea a patru prizonieri tinuti in subsolurile unui centru de tortura. Atunci cand nu sunt maltratati, cei patru isi spun unii altora povesti despre Istanbul. Initial centrat pe destinul personajelor, romanul ajunge treptat sa reflecte viata celor de la suprafata, cu suferintele si sperantele lor.