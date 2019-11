Sprijinul fata de Erdogan a urcat vertiginos dupa operatiunea din Siria - sondaj

Ziare.

com

Rata de aprobare a lui Erdogan a crescut cu 3,7 puncte procentuale in octombrie pana la 48%, arata sondajul, cel mai inalt nivel dupa cel inregistrat la scurt timp dupa alegerile prezidentiale din iunie 2018, care au fost tinute inainte de criza monedei nationale anul trecut, relateaza Reuters.Rata de dezaprobare a scazut cu 9,3 puncte procentuale la 33,7%, cel mai mic nivel de la lovitura de stat esuata din iulie 2016. Aproximativ 18% din participanti nu au raspuns la intrebarea sondajului sau au spus ca nu stiu.De la cea mai grava criza, cand lira s-a devalorizat anul trecut cu 30%, sprijinul fata de Erdogan s-a erodat, in timp ce inflatia si somajul au crescut rapid, iar economia a intrat in recesiune.Autoritatile, dar si majoritatea cetatenilor turci vad YPG ca pe o organizatie terorista si o extindere a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) scos in afara legii in Turcia. PKK a lansat o insurgenta separatista impotriva statului din 1984 si aproximativ 40.000 de oameni au fost ucisi in conflict.Patru dintre cele cinci partide politice din parlamentul turc au sustinut puternic operatiunea Turciei impotriva YPG. Partidul Democrat al Poporului (HDP) pro-kurd s-a opus si a declarat ca aceasta avea ca scop stimularea sprijinului tot mai mic pentru Erdogan si partidul sau AK.Ankara a lansat operatiunea pe 9 octombrie, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a decis brusc sa retraga trupele americane din nordul Siriei in urma unei discutii telefonice cu Erdogan. Atacurile au fost primite cu condamnare internationala.Ulterior, Turcia a ajuns la acorduri separate cu Washingtonul si Moscova si si-a oprit operatiunea dupa ce militantii YPG s-au retras in interiorul Siriei dintr-o fasie de teren situata la frontiera.