Trei jurnalisti renumiti au fost condamnati la inchisoare pe viata in procesul puciului esuat din Turcia

Fratii Ahmet si Mehmet Altan si jurnalista Nazli Ilicak, care neaga orice implicare in puciul esuat, au fost condamnati impreuna cu alti trei acuzati la inchisoare pe viata, in cadrul acestui proces criticat de aparatorii libertatii presei, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu.Cei sase acuzati au fost gasiti vinovati de "tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale", o trimitere la puciul esuat care a zguduit Turcia in noaptea de 15 spre 16 iulie 2016, a precizat agentia.Altan si Ilicak si-au clamat mereu nevinovatia in acest dosar, respingand acuzatii "absurde".Ei au fost acuzati ca au trimis "mesaje subliminale" in timul unei emisiuni transmise in direct la televiziune cu o zi inainte de puciul esuat.Reporters Sans Frontieres (RSF) a deplans, pe Twitter, "o zi neagra" pentru libertatea presei in Turcia.Luna trecuta, un tribunal turc a refuzat sa-l elibereze pe Mehmet Altan, in pofida unei hotarari a Curtii Constitutionale in care se arata ca incarcerarea sa a reprezentat o "incalcare" a drepturilor sale.In varsta de 65 de ani, Mehmet Altan este autorul mai multor lucrari despre politica. El a fost arestat in septembrie 2016, impreuna cu fratele sau Ahmet, un romancier in varsta de 67 de ani care a fondat ziarul de opozitie Taraf.Ilicak, o jurnalista si scriitoare in varst de 73 de ani, care a lucrat pana in ianuarie 2013 la marele cotidian proguvernamental Sabah, se afla in detentie din iulie 2016.Celelalte trei persoane condamnate vineri sunt fostul director de marketing al cotidianului Zaman, Yakup Simsek, instructorul de la Academia de Politie Sukru Tugrul Ozsengul si graficianul de la Zaman Fevzi Yazici.Tentativa de lovitura de stat a fost imputata de Ankara predicatorului Fethullah Gulen, instalat in Statele Unite si care dezminte orice implicare.De atunci, Guvernul a lansat epurari fara precedent care, in afara de presupusi sustinatori ai lui Gulen, au atins oponenti politici ai presedintelui Recep Tayyip Erdogan si presa.Peste 50.000 de persoane au fost arestate, iar peste 140.000 destituite sau suspendate.Turcia se claseaza pe locul155 din 180 in clasamentul libertatii presei intocmit de RSF.