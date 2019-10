Trump reactioneaza: SUA nu sustin invazia turca in Siria. Este o idee proasta

Ziare.

"In aceasta dimineata, Turcia, membra a NATO, a invadat Siria. Statele Unite nu sustin acest atac si au indicat in mod clar Turciei ca aceasta operatiune este o idee proasta", a mentionat Donald Trump intr-un scurt comunicat.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri declansarea unei noi operatiuni militare impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), sustinute de tarile occidentale, dar considerate teroriste de Ankara.Aceasta operatiune vizeaza, potrivit lui Erdogan, "teroristii din YPG si Daesh (acronimul arab al gruparii Stat Islamic)" si are drept obiectiv crearea unei "zone de securitate" in nord-estul Siriei."Zona de securitate pe care o vom crea va permite reintoarcerea refugiatilor sirieni in tara lor", a dat asigurari seful statului turc.