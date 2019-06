Turcia a achizitionat rachete de la rusi. Desi SUA au amenintat cu sanctiuni, Trump i-a spus lui Erdogan ca nu va fi asa

Ziare.

com

"El ne-a spus ca nu vor exista niciun fel de sanctiuni", a declarat Erdogan in cursul unei conferinte de presa dupa intalnirea lor.Turcia a apreciat sambata ca nu va avea de suferit in urma acordului incheiat cu Rusia privind livrarea de sisteme de aparare aeriana S-400 caruia i se opun SUA, estimand ca aceste armamente nu sunt compatibile cu cele ale NATO si sunt de natura sa ameninte viitorul avion de vanatoare american F-35, potrivit Reuters.Erdogan refuza sa cedeze exigentelor americane. Inainte de intalnirea sa cu Vladimir Putin la Osaka, el a explicat ca acest acord asupra S-400 va intari legaturile intre cele doua tari.Erdogan a adaugat ca este important ca Turcia sa termine construirea primei sale centrale nucleare de la Akkuyu pana in 2023. Centrala, al carei cost este estimat la 20 miliarde de dolari, este construita de Rosatom, operatorul nuclear rus.Turcia si SUA ar trebui sa mentina o cooperare bazata pe "parteneriatul lor strategic", a afirmat presedintele Erdogan in debutul intalnirii sale cu liderul SUA la Osaka. "Parteneriatul nostru strategic necesita solidaritate in multe domenii", a spus Erdogan, insistand: "Cred cu tarie ca solidaritatea va continua si in perioada urmatoare ", potrivit dpa.Presedintele Erdogan a insistat pe faptul ca Turcia si SUA sunt "parteneri strategici", dar a subliniat ca "nimeni nu poate sa intervina in ceea ce priveste suveranitatea turca".Statele Unite, indignate cu privire la achizitionarea de armament din Rusia de catre o tara NATO, au amenintat Turcia cu sanctiuni, daca acordul nu va fi anulat pana la sfarsitul lunii iulie.In incercarea de a schimba optiunea presedintelui turc, Statele Unite au propus furnizarea de rachete Patriot produse de Raytheon, dar presedintele turc a apreciat ca propunerea SUA este mai putin interesanta decat propunerea Rusiei.Potrivit lui Trump, responsabiliatea pentru aceasta situatie ii revine predecesorului sau, Barack Obama, care ar fi impus conditii "nedrepte" Turciei pentru achizitionarea rachetelor Patriot atunci cand Ankara dorise sa le achizitioneze, conform Reuters si dpa."Suntem intr-o situatie foarte complicata pentru ca presedintele Erdogan nu a putut sa cumpere rachete Patriot", a apreciat Trump alaturi de presedintele turc. "Nu se pot face afaceri in felul acesta. Nu este bine", a adaugat el.Intrebat daca stie daca SUA vor impune sanctiuni Turciei, Donald Trump a raspuns:"Este un schimb de bune practici" si fiecare parte evalueaza "solutii diferite".S-400 urmeaza sa fie livrate Turciei in prima jumatate a lunii iulie.