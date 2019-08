Turcia a distrus peste 300.000 de carti si manuale dupa puciul din 2016

Ziare.

Ministrul Ziya Selcuk a anuntat saptamana trecuta ca 301.878 de carti au fost distruse ca urmare a operatiunii intreprinse de Guvern in legatura cu Fethullah Gulen, clericul musulman stabilit in Statele Unite, care este acuzat de guvernantii turci ca a instigat in 2016 la lovitura de stat militara esuata. Gulen a negat implicarea, aminteste The Guardian.Informatia despre respectivele volume a fost relatata mai intai de ziarul Hurriyet, cu imagini cu carti care au fost confiscate si arse.In decembrie 2016, ziarul BirGun a anuntat ca 1,8 milioane de manuale au fost distruse si republicate intrucat exista cuvantul "Pennsylvania", unde locuieste Gulen, intr-o incinta pazita.Strazile din Ankara cu numele lui Gulen au fost redenumite.Organizatiile care lupta pentru libertatea de exprimare s-au aratat alarmate de comentariile ministrului turc al Educatiei. "In doar trei ani, piata publicatiilor din Turcia a fost decimata, cu 29 de edituri inchise din cauza unui decret urgent pentru ca ar fi raspandit 'propaganda terorista'", a transmis PEN International.Potrivit unui raport din 2018 al organizatiei din Marea Britanie, ca urmare a decretului, 200 de trusturi de presa si publicatii au fost inchise, 80 de scriitori investigati si persecutati si 5.822 de academicieni demisi din 118 universitati publice."Guvernul si-a sporit dramatic influenta in mass-media si pe piata editoriala, reducand astfel la tacere vocile critice", a spus PEN. "Solicitam autoritatilor din Turcia sa permita redeschiderea si functionarea independenta a editurilor si sa puna capat ofensivei de reprimare a libertatii de exprimare", au adaugat PEN International.