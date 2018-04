Turcia a emis mandat de arestare pentru Fethullah Gulen, pentru asasinarea ambasadorului rus

Ziare.

La 19 decembrie 2016, Karlov a fost impuscat mortal de catre Mevlut Mert Altinas, un fost agent al politiei turce, in varsta de 22 de ani. Ambasadorul rus a fost impuscat de cinci ori in timp ce rostea un discurs la Galeria de Arta Contemporana din Ankara.Dupa comiterea crimei, individul a strigat: "Noi murim in Alep, voi muriti aici". Teroristul a adaugat: "Am depus un juramant de a muri ca martiri... este un act de razbunare pentru Siria si Alep. Pana cand acolo nu va fi liniste, nu veti fi in siguranta. Doar moartea ma va scoate de aici". Ulterior, Mevlut Mert Altinas a fost impuscat mortal.Ministerul rus de Externe a catalogat crima ca un act de terorism, iar procuratura rusa a derulat o ancheta. Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat post-mortem titlul de Erou al Rusiei ambasadorului Andrei Karlov.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca asasinul ambasadorului Rusiei la Ankara era membru al retelei FETO, condusa de clericul musulman Fethullah Gulen.Regimul de la Ankara considera ca Fethullah Gulen este responsabil pentru tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, in urma careia 250 de persoane au murit si alte 2.200 au fost ranite. Presedintele turc a declarat ca Statele Unite il protejeaza pe clericul musulman in varsta de 79 de ani, care locuieste in statul Pennsylvania din anul 1999, si a cerut extradarea de urgenta a acestuia. Fethullah Gulen a respins toate acuzatiile si considera ca Erdogan a impus o dictatura in Turcia.