Turcia a inceput repatrierea militantilor Statului Islamic: Un terorist american a fost deportat!

Ministerul de Interne turc a precizat ca un american din Statul Islamic a fost expulzat, iar alti sapte jihadisti "de origine germana" vor fi expulzati joi, transmite Reuters., dupa ce au fost finalizate toate demersurile", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne turc, Ismail Catakli. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat , vineri, caAnkara a lansat in luna octombrie o ofensiva in nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde YPG, in urma unei decizii a presedintelui american Donald Trump de a retrage trupele SUA din regiune. Campania a starnit numeroase temeri privind soarta prizonierilor jihadisti in regiune.Militiile YPG sunt principala componenta a Fortelor Democrate Siriene (SDF), care au fost un aliat important al SUA in victoria asupra Statului Islamic in regiune si au tinut mii de jihadisti in inchisori din nordul Siriei.Turcia, care considera YPG drept grupare terorista avand legaturi cu militantii kurzi insurgenti de pe teritoriul sau, a promis ca va combate Statul Islamic cu aliatii sai. Ankara a facut apel in mod repetat la tarile europene sa isi primeasca inapoi cetatenii care au luptat alaturi de jihadisti.