Turcia a suspendat doua emisiuni TV care l-au criticat pe Erdogan

Un talk show al postului Halk TV, critic la adresa guvernului, a fost suspendat de cinci ori, iar un program de stiri difuzat la ora de maxima audienta al postului Fox TV nu va emite timp de trei zile, a relatat Hurriyet, care citeaza o decizie a RTUK de miercuri seara. Ambele posturi au primit si amenzi.La 10 decembrie, prezentatorul Fatih Portakal, de la postul Fox TV, a criticat presiunea asupra opozitiei, sustinand ca oamenii nici macar nu mai indraznesc sa protesteze pasnic fata de cresterea preturilor la gaze naturale. "Cati oameni ar mai indrazni sa iasa pe strazi, in ciuda fricii?", s-a intrebat Portakal.Erdogan l-a criticat dur pe prezentatorul Fox TV, al carui nume de familie, Portakal, se traduce prin portocala. Erdogan a vorbit despre "o portocala" sau "citrice" care cheama lumea in strada. "Cunoaste-ti limitele", l-a amenintat Erdogan, potrivit dpa."Altfel, natiunea iti va da o scatoalca peste ceafa. Cred ca sistemul judiciar le va da acestor oameni o lectie", a mai spus Erdogan, in decembrie, la un miting al sustinatorilor sai din Konya, oras din centrul Anatoliei.Doi actori de comedie cunoscuti, Metin Akpinar si Mujdat Gezen, au aparut la un talk show la postul Halk TV la 21 decembrie, unde au criticat ceea ce ai au numit o lipsa a democratiei in Turcia. Cei doi sunt in prezent anchetati pentru insulte aduse lui Erdogan, iar un tribunal le-a restrictionat luni dreptul la libera circulatie.Agentia dpa aminteste ca in Turcia numerosi ziaristi au fost incarcerati si zeci de portaluri media au fost inchise de la tentativa de lovitura de stat din 2016.