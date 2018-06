Turcia a trimis avioane de lupta in spatiul aerian al Greciei

Ziare.

Avioanele F-16 au zburat la o altitudine mica deasupra insulelor din Marea Egee timp de peste 20 de minute, dupa ce Turcia a acuzat Grecia ca ofera adapost teroristilor.Ankara doreste sa captureze ofiterii despre care sustine ca au participat la tentativa esuata de lovitura de stat din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan si a guvernului sau."Este datoria noastra sa gasim acesti soldati 'pucisti' oriunde ar fi si sa-i aducem in Turcia", a declarat prim-ministrul adjunct, Bekir Bozdag, citat de The Guardian.El l-a criticat personal pe prim-ministrul grec, Alexis Tsipras, pentru ca nu a extradat soldatii in Turcia dupa ce ei au zburat in spatiul aerian al Greciei."Dupa declaratiile prim-ministrului din Grecia dupa lovitura de stat, eram convinsi ca vor fi extradati in Turcia. Credeam ca domnul Tsipras se va tine de cuvant. In timp, totusi, am vazut ca autoritatile judiciare au fost mobilizate si ca acesti 'pucisti' nu au fost extradati", a declarat el.Ofiterii au aterizat cu elicopterul in apropierea orasului grec de granita Alexandruoupolis, la o zi dupa tentativa de lovitura de stat. Ei neaga orice implicare.Luni, autoritatile grecesti au eliberat ofiterii din custodia politiei. Dupa expirarea perioadei de 18 luni inainte de proces, ei pot fi retinuti conform legii in timp ce aplica pentru azil. Ofiterii au fost plasati in locatii secrete sub protectia politiei.Guvernul turc sustine ca are dovezi semnificative prin care se demonstreaza implicarea ofiterilor in puciul esuat.Totusi, Grecia a respins in repetate randuri cererile de extradare, iar Curtea Suprema a decis ca barbatii nu ar avea parte de un proces corect, daca s-ar intoarce in Turcia.Tensiunile dintre cele doua tari au crescut semnificativ in ultimele luni dupa mai multe dispute privind insulele si spatiul aerian din zona Marii Egee.