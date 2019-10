Turcia anunta ca bombardeaza Irakul ca sa omoare kurzii

Ziare.

Aviatia turca a efectuat o serie de bombardamente luni seara si in noaptea de luni spre marti si a ucis 12 "teroristi separatisti", o expresie pe care Ankara o foloseste pentru a desemna membrii PKK, relateaza AFP.PKK lupta intr-o sangeroasa gherila impotriva Turciei din 1984, iar Ankara efectueaza cu regularitate raiduri impotriva bazelor armate ale formatiunii, situate in zone muntoase in nordul Irakului.Aceste ultime bombardamente intervin in contextul in care Ankara pare pe punctul de a lansa o operatiune militara in Siria impotriva altei grupari armate kurde, Unitatile Protectiei Poporului (YPG).Turcia considera YPG drept o aripa siriana a PKK si denunta adesea deplasari de combatanti si armament intre cele doua grupari intre Siria si Irak.Turcia considera YPG drept o grupare "terorista", insa tarile occidentale ii sustin pe combatantii kurzi, care au fost varful de lance in lupta, in Siria, impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic.Insa, in urma declaratiilor de duminica ale Casei Albe, ulterior nuantate, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca o incursiune ar putea avea loc in orice moment.