Erdogan face un anunt surpriza: Turcia nu va relua ofensiva in Siria, dupa o intelegere cu Putin

"In acest stadiu, nu este nevoie sa conducem o noua operatiune", se arata intr-un comunicat al Ministerului turc al Apararii, preluat de AFP.Turcia a lansat pe 9 octombrie o ofensiva in nordul Siriei intitulata "Izvorul Pacii", operatiune ce a vizat militia kurda siriana a Unitatilor de Protectie a Poporului (YPG), pe care Ankara o considera o grupare terorista.In urma unui acord incheiat de presedintele Erdogan cu vicepresedintele american Mike Pence, ce prevede crearea unei zone de securitate in nordul Siriei, Ankara a acceptat pe 17 octombrie sa isi suspende ofensiva timp de 5 zile, termen care a expirat marti , la ora 19:00 GMT."La incheierea perioadei de 120 de ore, SUA au anuntat ca s-a incheiat retragerea YPG din zona", se precizeaza in comunicat.Conform unei surse diplomatice turce, retragerea kurzilor a fost confirmata telefonic de secretarul de Stat american Mike Pompeo omologului turc Mevlut Cavusoglu.Anuntul survine pe fondul convenirii, marti, de catre presedintii Putin si Erdogan, a realizarii impreuna a controlului frontierei turco-siriene.