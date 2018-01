Turcia deschide un nou front in Siria: A bombardat o zona controlata de kurzii sprijiniti de americani

Ziare.

Bombardamentul a avut loc la granita dintre Turcia si Siria, la cateva zile dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan a amenintat ca va zdrobi militantii YPG kurzi, aflati in regiunea Afrin, ca raspuns la cresterea puterii kurzilor pe o suprafata larga din nordul acestei tari.Actiunea militara directa in teritoriul controlat de militantii kurzi, intr-un moment in care relatiile Turciei cu Washingtonul sunt tensionate."Operatiunea a inceput cu bombardamente la granita", a spus Nurettin Canikli, ministrul Apararii din Turcia, adaugand ca trupele nu au trecut frontiera in Afrin.Un oficial al Departamentului de Stat american a spus ca aceste miscari ar submina stabilitatea din regiune si nu ar ajuta la protejarea granitei Turciei."Consideram ca o operatiune militara nu serveste cauzei stabilitatii regionale, stabilitatii din Siria sau in legatura cu ingrijorarile turcilor cu privire la securitatea granitei lor", a precizat oficialul, mentionand ca are putine informatii despre aceste actiuni militare ale Turciei.SUA au cerut Turciei sa se concentreze pe lupta impotriva gruparii teroriste Statul Islamic si sa nu desfasoare activitati militare in Afrin.Reuters TV a filmat fortele de artilerie turce aflate in satul turc Sugedigi de la granita cu Siria in timp ce au deschis focul, vineri, asupra regiunii Afrin.Militantii din Unitatile pentru Protectia Poporului (YPG) sustin ca fortele turce au lansat 70 de proiectile asupra unor sate kurde in intervalul dintre miezul noptii si vineri dimineata. Bombardamentele au continuat dupa-amiaza, potrivit lui Rojhat Roj, un purtator de cuvant al YPG in Afrin.Potrivit lui Roj, acesta a fost cel mai mare bombardament turc de cand Ankara a lansat amenintari cu privire la conducerea unor actiuni militare asupra regiunii kurde."YPG este pregatita sa confrunte trupele turce si teroristii FSA. Daca indraznesc sa atace, suntem gata sa ii ingropam unul cate unul in Afrin", a transmis YPG.Agentia de presa rusa RIA l-a citat pe ministrul de Externe, Sergei Lavrov, spunand ca articolele din media cu privire la unitatile militare din Rusia care s-au retras din regiunea Afrin au fost infirmate. Acesta nu a specificat cine le-a infirmat.Turcia a trimis liderul armatei la Moscova, joi, pentru a cere aprobare pentru o campanie aeriana in Afrin, desi Damascul a amenintat ca ar putea sa doboare orice aeronave turce care intra pe teritoriul tarii.Vicepremierul Turciei, Nurettin Canikli, a spus ca Ankara este hotarata sa distruga grupul kurd. "Toate retelele de teroare si elementele din nordul Siriei vor fi eliminate. Nu exista alta cale. Operatiunea din centrul Afrrin ar putea dura mult, dar organizatia terorista de acolo va fi infranta", a spus el.Desi Canikli sustine ca trupele turce nu au intrat in Afrin, ziarele turce au scris ca 20 de autobuze cu rebeli din Free Syrian Army au trecut vineri din Turcia intr-o zona controlata de turci din nordul Siriei, pe flancul de est al Afrin.Ziarele au scris ca rebelii FSA vor ataca langa orasul Azaz, unde au avut loc bombardamente kurde asupra unui spital de psihiatrie. Fortele armate turce au transmis ca au fost raniti cativa civili in atac si ca acestia au fost dusi in Turcia pentru a primi ingrijire medicala. Turcia a criticat sprijinul militar oferit de SUA Fortelor Democratice Siriene (FDS) dominate de kurzi din YPG , care au condus lupta impotriva grupului Statul Islamic in Siria, precum si un anunt potrivit caruia reprzentanti ai SUA vor ramane in Siria pentru a antrena aproximativ 30.000 de persoane in estul tarii, controlat de FDS.Potrivit oficialilor din Turcia, YPG reprezinta un grup terorist si o ramura a Partidului Muncitorilor din Kurdistan ilegal, care a condus o insurgenta in sud-estul Turciei timp de decenii. Canikli critica Washingtonul pentru accentul pe care il pune pe combaterea gruparii Stat Islamic."Amenintarea Daesh a fost inlaturata in Siria si Irak. Cu aceasta realitate, concentrarea pe Daesh este o afirmatie fara sens", a spus el.