Turcia ii investigheaza pe scriitorii de fictiune pentru abordarea unor subiecte sensibile

Ziare.

com

Printre cei vizati se afla si romaniciera premiata Elif Shafak, cunoscuta pentru romanul "Cele trei fiice ale Evei", tradus si in Romania la editura Polirom, in ceea ce militantii numesc o amenintare grava la adresa libertatii de exprimare, potrivit The Guardian.Actiunea vine ca urmare a unei dezbateri pe retelele de socializare in care romancierii au abordat subiecte sensibile - precum abuzul asupra copiilor si violenta sexuala - fiind acuzati ca promoveaza aceste practici.Dupa ce o pagina din romanul lui Abdullah Sevki a fost distribuita pe Twitter in aceasta saptamana, ministrul turc al Culturii si Turismului a anuntat ca a depus o plangere penala impotriva scriitorului.Potrivit platformei de stiri Ahval, este vorba de o scena de abuz sexual la adresa unui copil, relatata prin ochii unui pedofil.Ahval a precizat ca Asociatia Baroului din Turcia a depus de asemenea o plangere, solicitand Guvernului sa interzica cartea si sa-i incrimineze pe autor si pe editor de "abuz impotriva copilului si incitare la acte criminale". Sevki si editorul sau au fost ulterior retinuti.Procurorii ii investigheaza pe autorii ale caror scrieri abordeaza subiecte precum abuzul asupra copiilor sau violenta sexuala.Utilizatorii platformelor de socializare au distribuit pasajele din romanele altor scriitori, inclusiv Shafak si Ayse Kulin, pe care ii acuza de aceleasi lucruri.Shafak a spus ca a primit mii de mesaje negative in ultimele doua zile si ca un procuror va analiza romanele sale, in special "The Gaze", care a fost publicat in 1999, si "Cele trei fiice ale Evei", lansata in 2016."Orice scriere care contine pasaje despre copii abuzati sexual in literatura turca va fi investiga", a spus Shafak."Aceasta este o noua tinta pentru ei. Ironia este ca vorbim despre o tara in care abuzurile sexuale violente la adresa copiilor si femeilor au crescut. Justitia din Turcia nu ia atitudine, legile nu au fost schimbate. O tara care ar trebui sa ia atitudine urgent cu privire la violenta de natura sexuala prefera sa investigheze scriitorii. Este cea mai mare tragedie. A devenit o vanatoare de vrajitoare", a afirmat Shafak.Antonia Byatt, directoarea PEN Marea Britanie, o asociatie a scriitorilor, a spus ca organizatia, dedicata libertatii de exprimare, este "deosebit de ingrijorata" cu privire la amenintarile adresate lui Elif Shafak."Este o scriitoare extrem de talentata si nu ar trebui sa constituie o crima faptul ca scrie literatura de fictiune sau comentariile despre lumea in care traim", a subliniat Byatt."Libertatea de exprimare in Turcia este grav amenintata din ce in ce mai mult. Prea multi scriitori se afla in inchisoare, in timp ce altii au fost obligati sa plece din tara".Potrivit editorului ei turc, Dogan Kitap, Shafak "a scris intotdeauna pentru drepturile femeilor, copilor si minoritatilor".Turcia se numara printre tarile cu cea mai mare rata din Europa a casatoriilor in care sunt implicati copii, potrivit organizatiei Girls Not Brides, care estimeaza ca 15% dintre fete se casatoresc inainte de varsta de 18 ani si 1% inainte de 15%.Shafak sustine ca situatii similare sunt caracteristice si altor tari din Orientul Mijlociu.