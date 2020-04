Turcia inregistreaza cel mai mare numar de cazuri de coronavirus din Orientul Mijlociu

Ziare.

O crestere cu 3,783 de cazuri in ultimele 24 de ore a adus Turcia doar cu cateva sute de cazuri sub China, tara unde au fost inregistrate primele cazuri de contaminare.Koca a mai anuntat 121 de noi decese, numarul total al mortilor ajungand in Turcia la 1.890, informeaza Reuters.De asemenea, 1.822 de oameni s-au vindecat pana acum de coronavirus, iar numarul testelor efectuate in ultimele 24 de ore a crescut cu 40.520.Ministrul turc al sanatatii a mai informat ca au fost extinse cu alte 15 zile, incepand de sambata miezul noptii, restrictiile de calatorie intre 31 de orase.