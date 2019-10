Turcia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al SUA pentru un "like" pe Twitter al ambasadei

"like din greseala"

Ziare.

com

"Insarcinatul cu afaceri american a fost convocat la minister pentru a da explicatii clare privind un mesaj pe retelele de socializare", a transmis ministerul, precizand ca ambasadorul SUA nu se afla la Ankara duminica, relateaza AFP.Contul oficial al ambasadei americane a dat "like" sambata la o postare pe Twitter in care un internaut spunea cadin viata politica.In septembrie, Bahceli, in varsta de 71 de ani, a fost spitalizat pentru scurt timp.Sambata seara,MHP, care a incheiat in 2018 o alianta in cadrul unei coalitii electorale cu Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a sustinut de asemenea AKP in 2017 la referendumul privind modificarea Constitutiei menit a instaura un regim prezidential puternic in Turcia.Relatiile dintre cele doua tari s-au tensionat in special din cauza sprijinului american pentru militiile kurde din Siria considerate "teroriste" de catre Ankara.