Turcia: Liderul kurd Abdullah Ocalan indeamna la incetarea grevei foamei in inchisorile turce

"Astept sa puneti capat miscarii voastre" de protest, a declarat Ocalan, potrivit unui text dat citirii de catre avocatul sau Nevroz Uysal, care si-a putut vizita de doua ori clientul luna aceasta, dupa ce din 2011 vizitele i-au fost interzise.Potrivit avocatului sau, Ocalan a insistat in timpul intrevederii asupra faptului ca "".Anuntul vine dupa ridicarea interdictiei de a se vedea cu avocatii sai care i-a fost impusa in 2011 lui Abdullah Ocalan, unul dintre fondatorii Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), grup clasat drept "terorist" de Ankara si aliatii sai occidentali.Potrivit partidului prokurd HDP,, majoritatea raliindu-se miscarii in ultimele luni, din solidaritate cu o deputata kurda, Leyla Guven, care refuza alimentatia din noiembrie anul trecut, pentru a protesta impotriva izolarii impuse lui Ocalan.Doi dintre avocatii sai au putut sa-l viziteze prima data pe liderul kurd la 2 mai pe insula-inchisoare Imrali unde este detinut, in Marea Marmara, apoi, dupa ce interdictia a fost ridicata oficial saptamana trecuta, ei au putut reveni acolo miercuri.In pofida izolarii aproape totale la care este supus, Abdullah Ocalan ramane o personalitate esentiala pentru rebeliunea kurda din Turcia, unde conflictul dintre stat si PKK s-a soldat din 1984 si pana acum cu 40.000 de morti.Opt persoane s-au sinucis in inchisoare de la inceputul miscarii, potrivit HDP.