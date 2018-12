Turcia majoreaza salariul minim si ia mai multe masuri pentru a iesi din recesiune

Ziare.

De asemenea, oficialii turci s-au angajat sa adopte masuri fiscale si monetare pentru a stimula economia si a evita recesiunea prelungita, pe fondul declinului increderii consumatorilor, a volatilitatii de pe piata financiara si a temerilor legate de exporturi.Analistii avertizeaza ca deprecierea lirei si majorarea costurilor de imprumut ar putea duce la o recesiune structurala in Turcia anul viitor. In prezent, rata inflatiei in Turcia este la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, iar costurile ridicate cu imprumuturile afecteaza perspectivele de investitii.Guvernul de la Ankara spera ca avansul salariului minim va duce la cresterea remuneratiei in majoritatea sectoarelor economiei, permitand gospodariilor sa-si majoreze cheltuielile, ceea ce va sprijini expansiunea PIB-ului.Pana atunci, economia este oficial in recesiune, in trimestrul trei din 2018 PIB-ul s-a contractat cu 1,1%, fata de un avans de 0,6% in precedentele trei luni. Estimarile preliminare arata ca declinul va continua in trimestrul patru din 2018 si posibil in primele trei luni din 2019.Cu toate acestea, presedintele Tayyip Erdogan sustine ca autoritatile sunt in grafic pentru a-si indeplini tinta anuala de export, in valoare de 170 de miliarde de dolari, in pofida razboiului comercial global.Si agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a avertizat recent ca Turcia va trece printr-o contractie semnificativa in urmatoarele trimestre.Pe masura ce inasprirea politicii monetare in marile economii si disputele comerciale globale vor continua sa submineze investitiile la nivel global, Moody's a adoptat o viziune pesimista cu privire la perspectivele de crestere ale economiilor emergente precum Turcia, care "are o expunere relativ ridicata pe finantarea externa si in consecinta sunt cele mai vulnerabile".Potrivit Moody's, economia Turciei ar urma sa se contracte pana la mijlocul anului urmator pe masura ce prabusirea lirei si cresterea costurilor de imprumut ar urma sa isi faca simtite efectele asupra economiei.Analistii de la Moody's sustin ca economia Turciei va inregistra un avans de 1,5% in 2018, dupa care se va contracta cu 2% in 2019.