Turcia: Mars pentru a celebra Ziua Femeii, dispersat cu gaze lacrimogene (Video)

Potrivit Reuters, multimea, care se cifra initial la cateva sute de femei, s-a adunat la marginea Pietei Taksim, agitand pancarte si fluturand drapele. Politia a format un zid uman pentru a le impiedica sa intre pe strada Istiklal, principala strada pietonala a districtului.O mare parte din multimea de femei a fost dispersata atunci cand nu li s-a permis sa manifesteze pe strada Istiklal, informeaza Reuters si EFE.Guvernatorul Istanbulului, Ali Yerlikaya, a decis sa inchida statia de metrou Taksim si partial statia vecina Sishane, anuntand ca toate strazile ce duc spre piata principala vor fi blocate."Toate drumurile spre Piata Taksim si strada Istiklal vor fi inchise, in conditiile in care acestea nu sunt clasificate drept zone pentru adunari si demonstratii, potrivit legii", a anuntat biroul guvernatorului intr-un comunicat.Guvernul a permis unele activitati ale organizatiilor nonguvernamentale pentru sarbatorirea Zilei Internationale a Femeii, insa nu si manifestatii pe strada Istiklal, se subliniaza in comunicat.Anul trecut de Ziua Internationala a Femeii, politia a tras de asemenea cu gaze lacrimogene pentru a dispersa femei care s-au adunat sa participe la un mars.