Turcia ameninta Uniunea Europeana: Vom deschide portile si va vom trimite 3,6 milioane de refugiati

"Vom face ceea ce e necesar cu prizonierii"

Critici dure pentru rivalii Turciei

"O, Uniune Europeana, retracteaza. O mai spun o data, daca incercati sa ne prezentanti operatiunea ca pe o invazie,", a declarat presedintele turc intr-un discurs, la Ankara.Fluxul migrantilor din Turcia catre Europa s-a oprit considerabil in urma unui acord incheiat in 2016 intre Ankara si UE.Tarile europene au criticat dur operatiunea lansata miercuri de Turcia in nord-estul Siriei impotriva Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de Ankara din cauza legaturilor acestora cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dar sustinute de catre occidentali intrucat constituie varful de lance al luptei impotriva Statului Islamic (SI)."Voi nu ati fost niciodata sinceri. In prezent ei spun ca vor bloca trei miliarde de euro (promise Turciei in cadrul acordului migratiei). Ati respectat vreodata vreo promisiune pe care ne-ati facut-o? Nu", a subliniat Erdogan."Cu ajutorul lui Allah, noi ne vom continua drumul, dar, a amenintat el.In paralel cu aceste declaratii corizive, presedintele turc a depus eforturi sa dea sigurari cu privire la alt punct de ingrijorare al occidentalilor, cu europenii in frunte, pe teama sortii membrilor SI detinuti in prezent de fortele kurde.Miercuri, un purtator de cuvant al lui Erdogan a indemnat tarile europene "sa-si ia inapoi" cetatenii, in pofida faptului ca acestea sunt prea putin dispuse sa o faca.Erdogan s-a aratat joi mai intelegator. "Vom face ceea ce e necesar cu prizonierii SI(...). Pe cei care trebuie sa ramana in inchisoare ii vom mentine (in inchisoare), iar pe ceilalti ii vom trimite inapoi in tarile lor de origine, daca acestea accepta", a spus el.El a dezmintit ca-i vizeaza pe kurzi in general si a spus ca YPG sunt unica tinta a ofensivei."Ceea ce incercam noi sa facem este sa impiedicam infiintarea unei entitati teroriste la frontiera noastra de sud", a insistat el."Foarte rapid, de la Minbej (o localitate siriana situata la 30 de kilometri de frontiera turca) si pana la frontiera irakiana, vom disipa norii sumbri suspendati deasupra poporului sirian de opt ani", a adaugat el.Erdogan a mai anuntat ca "109 teroristi" au fost ucisi de la inceputul ofensivei, intitulate "Izvorul Pacii" si ca altii au fost raniti sau s-au predat.El a atacat in mod violent Arabia Saudita si Egiptul, principalii rivali regionali ai Turciei, din cauza ca au criticat ofensiva in Siria."Arabia Saudita sa se uite mai intai in oglinda", a denuntat el, subiniind ca "zeci de mii de persoane au fost ucise in Yemen" in ofensiva saudita in curs in aceasta tara, din 2015, impotriva rebelilor huthi.Raspunzand criticilor egiptene, el a apreciat ca presedintele Abdel Fattah el-Sisi "n-ar trebui sa scoata o vorba". "Tu esti ucigasul democratiei in tara ta, un adevarat asasin", a tunat el.