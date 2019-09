Turcia: Un lider al Opozitiei a fost condamnat la peste 9 ani de inchisoare pentru ca l-a insultat pe Erdogan

Ziare.

Canan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului, a primit o condamnare de 9 ani si 8 luni de inchisoare, a declarat un deputat din principalul partid de opozitie, citat de Reuters.Kaftancioglu, in varsta de 47 de ani, nu va merge imediat la inchisoare, pana la apel, au mai transmis reprezentanti ai partidului din care face parte.In punerea sub acuzare au fost citate cateva mesaje publicate pe Twitter de Canan Kaftancioglu in perioada 2012 - 2017.