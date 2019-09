Turcia o sa scufunde un oras vechi de 12.000 de ani... pentru a construi un baraj

Ziare.

com

Insa aceasta bijuterie istorica va disparea curand; cele mai multe dintre asezari urmand sa fie inundate, consecinta a barajului hidroelectric Ilsu, construit in aval de raul Tigru, potrivit The Guardian.Lucrarile de constructie a barajului si a hidrocentralei sale au inceput in 2006, iar Hasankeyf va fi distrus curand, in ciuda opozitiei rezidentilor si organizatiilor de mediu care vor sa-l salveze.Guvernul turc le-a dat termen locuitorilor ca pana la 8 octombrie sa evacueze zona.O incercare de a contesta proiectul la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pe motiv ca ar dauna patrimoniului cultural al tarii, nu a avut succes.Prima data conceput in anii '50, proiectul barajului a fost mult timp controversat. Dupa finalizare, va fi cel de-al patrulea cel mai mare baraj din Turcia. Se anticipeaza ca va genera 4.200 de GW de electricitate anual, dar cu un cost urias.Proiectul prevede inundarea a 199 de asezari din zona, sute de pesteri facute de om si sute de situri istorice si religioase. Militantii au avertizat ca 80.000 de persoane vor fi stramutate.Ei au avertizat si cu privire la deteriorarea teribila a mediului inconjurator, precizand ca biodiversitatea va avea de suferit si ca numeroase specii vulnerabile si pe cale de disparitie sunt amenintate de constructia barajului.Hasankeyf a facut parte din culturi diferite de-a lungul istoriei, inclusiv din vechea Mesopotamie, Bizant, imperiile arab si otoman.Asirieni, romani, selgiucizi au trecut pe aceste teritorii, lasand mostenire un patrimoniu exceptional, intr-un sit care atrage turisti pentru miile de pesteri inca locuite pana in anii 1970.Doar opt monumente istorice - inclusiv un turn din ceea ce se spunea a fi cea mai veche universitate din lume, jumatate dintr-o veche poarta romana catre oras si hamamul pentru femei care dateaza in jurul anului 1400 - au fost salvate de la Hasankeyf. Piesele au fost mutate la 3 km departare si acum stau pe o campie vasta.In mai 2017, un mormant din secolul XV a fost mutat pentru a face loc barajului. Monumentul Zeynel Bey, de 1.100 de tone, a fost ridicat pe o platforma cu roti.Autoritatile turce au interzis protestele, impiedicandu-i astfel pe locuitori sa lupte pentru a opri barajul."Daca protestam, ne duc la inchisoare", a spus Ridvan Ayhan care s-a nascut intr-una dintre pesterile din Hasankeyf, membru activ al "Initiativei de a pastra Hasankeyf viu", fondata in 2006. "Nu exista niciun fel de democratie aici. Daca ar fi fost democratie, poate ca am fi putut face ceva". El a mai spus ca a fost arestat in 2012.Guvernul a construit un "nou Hasankeyf" pentru 700 de gospodarii, la trei kilometri de istoricul oras pentru a-i reloca pe locuitori inainte de 8 octombrie.