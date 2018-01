Turcia raspunde cu aceeasi moneda: Isi anunta cetatenii ca in SUA risca sa fie arestati

Ziare.

"Cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite pot fi victimele arestarilor arbitrare", se arata intr-un comunicat al diplomatiei de la Ankara.Anuntul Turciei vine la cateva zile dupa ce Departamentul de Stat al SUA a lansat o avertizare de calatorie similara pentru cetatenii americani, pe fondul "terorismului si a detentiilor arbitrare".Pe de alta parte, premierul Turciei sustine ca anunturile Ankarei si Washingtonului nu ajuta la normalizarea relatiilor bilaterale. "Anuntul potrivit caruia Turcia nu este o tara sigura nu este in beneficiul relatiilor dintre cele doua state", a declarat Yildirim.Relatiile dintre cei doi aliati NATO s-au inrautatit in ultimul an, Turcia protestand in mod oficial fata de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe clericul musulman Fethullah Gulen, considerat responsabil de catre regimul Recep Tayyip Erdogan pentru puciul esuat din iulie 2016.Ulterior, Turcia a condamnat sprijinul oferit de catre armata americana pentru luptatorii kurzi YPG din Siria . Recent, Ankara si-a asumat unul dinte rolurile cheie in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite pentru adoptarea unei rezolutii care denunta decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.