Turcia este gata sa lanseze ofensiva impotriva kurzilor din Siria, in ciuda amenintarilor lui Trump

"Toate pregatirile in vederea unei operatii au fost incheiate", a anuntat marti Ministerul turc al Apararii, intarind impresia caTensiunea in nord-estul Siriei, puternica de mai multe luni, a crescut cu un nivel dupa anuntul Casei Albe de duminica seara potrivit caruiaInsa, acuzat inclusiv in tabara sa, de abandonarea aliatilor Statelor Unite, presedintele Donald Trump si-a schimbat discursul luni, afirmand ca va "distruge complet economia Turciei" daca aceasta "depaseste limitele".Respingand aceste avertismente, vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat marti ca. "Atunci cand este vorba despre securitatea sa (...), Turcia isi traseaza propria cale", a spus el.Potrivit cotidianului turc Hurriyet,, in contextul in careTurcia intentioneaza, intr-o prima etapa, sa preia controlul asupra unei fasii de teritoriu cu o lungime de 120 de kilometri si cu o latime de aproximativ 30 de kilometri, intre orasele Tal Abyad si Ras al-Ain, potrivit Hurriyet.Luni seara,Ankara intentioneaza sa instituie apoi o, un fel de zona-tampon de 30 de kilometri latime care sa se intinda de la Eufrat la frontiera irakiana, adica de 480 de kilometri.Aceasta zona are menirea, potrivit Ankarei,si sa desparta frontiera turca de teritoriile cucerite de YPG in toiul haosului sirian.Tarile occidentale sunt recunoscatoare YPG pentru roul lor de prim-plan in infrangerea militara a gruparii Statul Islamic (SI) in Siria, insa Ankara le considera "teroriste", din cauza legaturilor acestora cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care poarta o lupta de gherila in Turcia.In august, Turcia si Statele Unite, doi aliati NATO, au convenit sa infiinteze impreuna aceasta "zona de securitate". Insa Ankara denunta de atunci neincetat intarzieri si ameninta sa treaca la actiune unilateral.Iar in urma unei convorbiri la telefon intre Trump si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, cu privire la aceasta problema, pe care Casa Alba a anuntat-o in mod brusc duminica seara, americanii s-ar retrage din zona."A venit vremea (...) sa ne aducem militarii acasa", a scris apoi Trump pe Twitter, acreditand ideea unei retrageri mai vaste, daca nu totale din Siria.Aceasta decizie a provocat un val de proteste in Statele Unite, inclusiv in randul republicanilor, iar influentul senator Lindsey Graham l-a indemnat pe Trump "sa revina" asupra acestei retrageri "purtatoare de dezastru".Aflat sub presiune si in timp ce are nevoie de tabara sa in plina procedura de "impeachment", miliardarul republican a somat Turcia "sa nu depaseasca limitele" pe care el le-a stabilit in "marea si inegalabila (sa) intelepciune".In paralel,si sa minimalizeze plecarea militarilor americani, evocand o simpla redesfasurare a 50 pana la 100 de membri ai Fortelor speciale.Aceasta confuzie ingrijoreaza restul comunitatii internationale, iarin cazul unei noi crize umanitare in Siria, unde razboiul s-a soldat din 2011 cu milioane de deplasati si refugiati si cu peste 370.000 de morti.Alt subiect de ingrijorare in cazul unei ofensive turce vizeaza soarta jihadistilor, mai ales europeni, priznonieri ai fortelor kurde.Fortele kurde au acuzat Washingtonul de "distrugerea increderii" si au avertizat ca o operatiune turca ar antrena o intoarcere a SI.Teheranul, un actor major in razboiul din Siria si un sustinator al regimului lui Bashar al-Assad, si-a exprimat la randul sau opozitia. Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, a indemnat luni seara la "respectarea integritatii teritoriale", intr-o convorbire la telefon cu omologul sau Mevlut Cavusoglu.