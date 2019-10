Turcia respinge oferta lui Trump: Nu negociem cu teroristii

Ziare.

"Nu negociem cu teroristii. Singurul lucru care poate fi facut este ca acesti teroristi sa depuna armele", a spus Cavusoglu, potrivit transcrierii unui interviu acordat Deutsche Welle, relateaza Reuters."Am incercat solutia politica in Turcia in trecut si am vazut ce s-a intamplat", a adaugat el."Ofensiva este o chestiune vitala pentru noi si o chestiune de securitate nationala, o problema de supravietuire. Nu conteaza ce face toata lumea, daca este vorba despre embargouri sau de altceva, nu face decat sa ne intareasca", a mai declarat el pentru Deutsche Welle, potrivit APP."Chiar daca aliatii nostri sustin organizatia terorista (YPG), chiar daca suntem singuri, chiar daca este impus un embargou, indiferent ce fac, lupta noastra este indreptata impotriva organizatiei teroriste", a adaugat el.