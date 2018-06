Turcii din Romania voteaza in primele alegeri de dupa referendumul care l-a facut "sultan" pe Erdogan

Ziare.

"Este o zi importanta pentru cetatenii turci care traiesc peste hotare, pentru ca in urma cu un an am avut un referendum si majoritatea a optat pentru schimbarea formei de guvernamant a Turciei, asa ca acestea sunt primele alegeri dupa acea schimbare. In Romania, avem un pic sub 7.000 de alegatori, la ultimele alegeri au votat circa 30% la Ambasada din Bucuresti si la Consulatul din Constanta", a declarat, sambata, ambasadorul Turciei la Bucuresti, Osman Koray Ertas.El a precizat ca, in urma cu o saptamana, au votat cetatenii turci aflati in Germania, in timp ce weekendul viitor vor avea loc alegerile in Turcia "Ei voteaza atat pentru alegerea presedintelui, cat si a membrilor Parlamentului. Vor avea loc doua tururi si aproape peste tot unde traiesc cetateni turci noi am deschis sectii de votare si cei circa trei milioane de turci care traiesc peste granite pot vota", a mai spus diplomatul, care a precizat ca toti candidatii din acest an au promis ca vor ridica starea de urgenta din Turcia, dupa alegeri.Osman Koray Ertas a precizat ca la Ambasada din Bucuresti exista trei sectii de votare, iar in Constanta una, iar in fiecare sectie exista reprezentanti atat din partea puterii cat si a opozitiei, precum si observatori independenti.Pe 18 aprilie, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat alegeri anticipate legislative si prezidentiale pentru data de 24 iunie, cu un an si jumatate inainte de scrutinul la termen.Pe 24 iunie vor avea loc pentru prima data impreuna alegerile prezidentiale si cele parlamentare.Potrivit calendarului, alegerile prezidentiale si legislative erau prevazute sa aiba loc simultan pe 3 noiembrie 2019.