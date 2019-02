Un bloc de 8 etaje s-a prabusit in Istanbul: Cel putin o persoana a murit (Video)

Ziare.

Sute de membri ai echipelor de salvare au fost mobilizati dupa prabusirea blocului, situat in cartierul Cevizli din Istanbul, afirma surse citate de cotidianul Hurriyet.Cladirea avea 14 apartamente si erau inregistrati 43 de locatari. Nu este clar cate persoane erau in imobil in momentul prabusirii.Conform celui mai recent bilant, o persoana a murit, iar patru sunt prinse sub daramaturi.Doua persoane au fost salvate.Autoritatile incearca sa afle cauzele prabusirii blocului.Iata cateva imagini de la fata locului: