Un curier care a scuipat pe o pizza risca 18 de inchisoare

Fapta a avut loc in decembrie 2017, in localitatea Eskisehir, din centrul Turciei, relateaza AFP.Potrivit agentiei de stiri DHA, fostul curier, concediat ulterior, este acuzat ca a deschis cutia cu pizza si ca a scuipat pe aceasta inainte de a suna la usa clientului.Gestul sau a fost descoperit cateva zile mai tarziu, dupa ce un apropiat al proprietarului imobilului a vizionat imaginile filmate de camera de supraveghere. Acesta a alertat locatarul, care a depus o plangere.Joi, in timpul celei de-a cincea audieri in cadrul procesului, procurorul a solicitat intre doi ani si jumatate si 18 ani de inchisoare pentru doua capete de acuzare: "punerea in pericol a vietii sau a sanatatii unei persoane prin alterarea alimentelor" si "degradarea unui bun".Motivele din spatele gestului barbatului nu sunt cunoscute, insa DHA a relatat ca acesta a filmat scena cu telefonul mobil. O fotografie publicata de agentie il arata pe fostul curier in timp ce se apleaca deasupra cutiei cu pizza tinand in mana telefonul.Pedeapsa solicitata pare foarte mare, chiar si in conformitate cu criteriile sistemului de justitie turc, recunoscut prin faptul ca este foarte putin indulgent. Prin comparatie, infractiunea de "apartenenta la o organizatie terorista armata" este pedepsita cu 15 ani de inchisoare, precizeaza AFP.