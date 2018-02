Un elicopter militar al Turciei a fost doborat in Siria. Erdogan: Vor plati pentru asta! (Video)

Ziare.

"Mai devreme, unul dintre elicopterele noastre a fost doborat", a declarat Erdogan sambata, intr-un discurs televizat, citat de agentia de presa Anadolu.Elicopterul s-ar fi prabusit in regiunea turca Hatay, in apropierea granitei cu Siria, langa regiunea Afrin, acolo unde Turcia conduce o campanie militara impotriva fortelor kurde."Vor plati pentru asta", a spus Erdogan, fara sa specifice cine este responsabil pentru doborarea elicopterului.Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat ulterior ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii."In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem doi martiri. Nu dispunem de elemente care sa arate ca aceasta rezulta dintr-o interventie externa", a declarat Yildirim.Activistii kurzi sustin ca ei au doborat elicopterul. Operatiunea Ramura de Maslin in regiunea Afrin din nordul Siriei dureaza deja de peste trei saptamani si vine ca urmare a promisiunilor turcilor de a "distruge" noua Forta pentru Securitatea Granitei in Siria. (FSG)In ianuarie, coalitia condusa de SUA a anuntat ca va ajuta la crearea FSG care va avea 30.000 de oameni, jumatate dintre ei fiind adusi de la Fortele Democrate Kurdo-Siriene (SDF). Turcia este nemultumita ca principala forta din spatele SDF este Uniunea pentru Protejarea Kurzilor (YPG), o organizatie care are legaturi stranse cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan, considerat un grup terorist de regimul de la Ankara.In paralel, tot sambata, in Siria, Israelul a atacat 12 baze militare, dupa ce i-a fost doborat un avion.