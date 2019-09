Un fost premier al lui Erdogan demisioneaza din AKP si infiinteaza un partid rival

Ziare.

Ahmet Davutoglu, in varsta de 60 de ani, si-a anuntat, de asemenea, intr-o conferinta de presa, la Ankara, demisia din Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator) al lui Erdogan, devansand astfel o decizie asteptata a instantelor conducatoare ale formatiunii care urmau sa-l dea afara."Tine de responsabilitatea noastra istorica si datoria noastra fata de natiune (...) sa cream un nou partid politic", a declarat Ahmet Davutoglu, care a fost premierul lui Recep Tayyip Erdogan din 2014 in 2016, inainte sa fie inlaturat.Atunci cand a plecat din post, Ahmet Davutoglu a jurat sa nu-l mai critice niciodata pe Recep Tayyip Erdogan in plublic, insa si-a incalcat cuvantul in iulie, cand a acordat un interviu-fluviu in care a acuzat AKP de faptul ca a deviat de la obiectivele sale si i-a deplans decizia de a cere un nou scrutin la Istanbul, dupa ce a fost infrant in martie in acest scrutin de catre Opozitie.Intr-un nou scrutin, in iunie, candidatul lui Recep Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, a suferit o infrangere usturatoare."Demisionez din partidul in cadrul caruia am servit cu onoare si caruia i-am consacrat multe eforturi de-a lungul anilor", a spus el.Comitetul Executiv al AKP a decis in unanimitate, la inceputul lui septembrie, sa-l trimita pe Ahmet Davutoglu in fata unei comisii disciplinare, in vederea expulzarii sale din formatiune.Anuntandu-si demisia, Ahmet Davutoglu a catalogat decizia instantelor de conducere ale AKP drept "foarte grava" si "defazata" fata de principiile fondatoare ale partidului.Anuntul lui Ahmet Davutoglu intervine in contextul in care si alte personalitati de prim-plan, ca fostul presedinte Abdullah Gul si fostul vicepremier Ali Babacan - ambii membri fondatori ai AKP -, s-au distantat de Recep Tayyip Erdogan.Fostul vicepremier insarcinat cu supervizarea Economiei turce Ali Babacan si-a anuntat la 8 iulie demisia din partid, evocand "divergente profunde" si nevoia unei "viziuni noi".