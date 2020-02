Un microbuz a fost surprins de avalansa in Turcia: Cel putin cinci oameni au murit

Ziare.

com

Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde conditiile climatice sunt dure in timpul iernii, relateaza AFP.Citat de agentia de stiri Anadolu, guvernatorul provinciei Van, Mehmet Emin Bilmez, a declarat ca salvatorii au reusit sa scoata cinci pasageri in viata din vehicul si au gasit mai multe cadavre.Agentia Anadolu a relatat ca intre 10 si 15 persoane, intre care si copii, se aflau in vehicul in momentul accidentului.Imaginile difuzate de mass-media turce au aratat zeci de salvatori si localnici care interveneau pentru cautarea supravietuitorilor.