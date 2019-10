Un militar ucis si cinci "angajati" raniti in nordul Siriei, anunta Ankara

Ziare.

com

Cinci "angajati" au fost de asemenea raniti intr-un incident in regiunea orasului la Ras al-Ain, a adaugat ministerul. Este neclar daca acestia sunt militari, relateaza DPA.Militarul ucis a fost impuscat intr-o "misiune de recunoastere si supraveghere" dupa ce a raspuns tirurilor, potrivit ministerului.Militiile kurde siriene nu au confirmat imediat incidentul.Turcia a lansat o ofensiva in nord-estul Siriei la 9 octombrie, impotriva YPG, pe care le considera o organizatie "terorista", cu legaturi cu insurgenti din sudul tarii. Ofensiva a fost oprita in urma unui armistitiu intre Ankara si Statele Unite. Turcia si Rusia au convenit dupa aceea sa preia impreuna controlul asupra unei "zone de securitate" din nordul Siriei vizate in ofensiva. Luptatori YPG urmeaza sa se retraga dintr-o fasie lata de 30 de kilometri de la frontiera turco-siriana pana marti seara.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat sambata ca ofensiva in nord-estul Siriei va fi reluata daca militiile kurde nu se retrag de la frontiera.