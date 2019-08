Un pod s-a prabusit intr-un oras aflat pe coasta Marii Negre (Video)

Pedestrians survive bridge collapse after heavy rain in Turkey | https://t.co/xvxlEQJQ8d pic.twitter.com/hIC8oH51zC - RTE News (@rtenews) August 27, 2019

Ziare.

com

Ploile torentiale au provocat ravagii in orasul aflat pe coasta Marii Negre, ducand totodata la prabusirea podului, au transmis autoritatile locale.Doua persoane se aflau pe pod in momentul in care acesta s-a prabusit, insa au suferit doar cateva rani usoare, potrivit Hurriyet Daily News Podul facea legatura intre cartierele Cay si Felenk.Primarul orasului Terme a declarat ca in urma ploilor podul a fost inchis circulatiei, insa unii cetateni l-au folosit oricum.Iata momentul in care podul se prabuseste:A.D.