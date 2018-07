Un tren care mergea spre Istanbul a sarit de pe sine, iar multi pasageri si-au pierdut viata

Ziare.

Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sine intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste 300 de persoane si se indrepta catre Istanbul.Biroul presedintelui Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca seful statului a fost informat de catre ministrii transporturilor si internelor despre accident.Postul de televiziune CNN Turk a relatat ca accidentul s-a produs din cauza unui pod feroviar care a cedat la trecerea trenului, in contextul unor inundatii si alunecari de teren care au loc in zona Tekirdag, la circa 120 de kilometri vest de Istanbul.Din primele informatii de la fata locului reiese ca 10 persoane au murit si 73 au fost ranite, potrivit cotidianului turc Hurryet . In tren se aflau 362 de pasageri si 6 membri ai personalului.