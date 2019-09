Un tribunal din Turcia a ordonat eliberarea a cinci jurnalisti de la principalul cotidian anti-Erdogan

Ziare.

Printre jurnalistii care urmeaza sa fie eliberati se afla faimosul caricaturist Musa Kart. Eliberarea lor este asteptata "in aceasta seara", a declarat avocata Tora Pekin.Ei faceau parte dintr-un grup de 14 angajati ai Cumhuriyet, care au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea in 2018 si ale caror recursuri au fost respinse in prima instanta de un alt tribunal.Acestia au fost gasiti vinovati ca au sprijinit prin articolele lor trei organizatii clasificate drept "teroriste" de Turcia, intre care Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) si reteaua predicatorului Fethullah Gulen, pe care Ankara il acuza de puciul esuat din iulie 2016.Procesul colaboratorilor ziarului Cumhuriyet a devenit emblematic pentru erodarea libertatii presei in Turcia in timpul mandatului presedintelui Recep Tayyip Erdogan.Aceasta tara se situeaza pe locul 157 din 180 in clasamentul din 2018 privind situatia libertatii de expresie in lume elaborat de organizatia Reporteri fara Frontiere.